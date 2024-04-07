الاتحاد على بعد 90 دقيقة من نصف نهائي الـ”كاف”

يستقبل فريق اتحاد العاصمة، سهرة اليوم الأحد، نظيره ريفرز يونايتد من نيجيريا، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويدخل الاتحاد، المواجهة المرتقبة بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00. بهدف تعويض الهزيمة التي مني بها ذهابا الأحد الفارط، بنتيجة 1-0، لضمان العبور إلى المربع الذهبي.

وكان أشبال الاسباني غاريدو، قد دخلوا منذ الجمعة الفارطة في تربص تحضيري، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالعاصمة، تحسبا لهذه المواجهة التي تكتسي أهمية كبيرة للنادي العاصمي.

وسيسعى “أبناء سوسطارة” لحسم التأهل وتفادي المفاجآت أمام ريفرز. لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبهم القاري بثبات، وهم الذين سيلاقون الفائز من مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي. في حال بلوغهم المربع الذهبي.

ومن الناحية الفنية، سيستفيد النادي العاصمي. من عودة القائد زين الدين بلعيد، الذي غاب عن مباراة الذهاب بداعي العقوبة، بينما سيفتقد لخدمات الثنائي بوسليو وشيتة، بسبب الإصابة.