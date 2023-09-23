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الرياضة

الاتحاد يبحث عن انطلاقة قوية في رحلة الدفاع عن اللقب القاري

بقلم محمد.ل
الاتحاد يبحث عن انطلاقة قوية في رحلة الدفاع عن اللقب القاري
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يستهل سهرة اليوم السبت، فريق اتحاد العاصمة، رحلة الدفاع عن لقبه القاري، من ملعب “مولاي الحسن” بالعاصمة المغربية الرباط، بمواجهة نادي الفتح الرباطي.

ويلتقي الاتحاد بمضيفه المغربي، بداية من الساعة 20:30، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويبحث أشبال عبد الحق بن شيخة، المنتشين الأسبوع الفارط، بتتويج تاريخي في “السوبر” الإفريقي أمام الأهلي المصري، عن تدشين حملة الدفاع عن لقب كأس الكاف بقوة، والعودة إلى الديار بنصف تأشيرة العبور للدور المقبل.

ومن الناحية الفنية، فإن الاتحاد سيفتقد في لقاء اليوم لخدمات المتألق فتوحي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي “السوبر” أمام الأهلي المصري، بينما سيكون باقي التعداد تحت تصرف الطاقم الفني.

جدير بالذكر، أن لقاء العودة بين الاتحاد والفتح الرباطي، مرتقب يوم الـ 1 أكتوبر الداخل، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

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