الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة: التأكيد على إعادة إعمار غزة

عقد وزراء خارجية ست دول عربية، وهي الأردن، الإمارات، السعودية، مصر، قطر، والسلطة الفلسطينية، اجتماعًا سداسيًا في العاصمة المصرية القاهرة.

وشددوا على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف من الظروف. مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية حقوقهم.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع على الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو تغييره ديموغرافيًا. داعيًا إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم.

دور الأونروا وإعادة الإعمار

سلط المجتمعون الضوء على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

داعين إلى دعمها لتواصل تقديم خدماتها الأساسية للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.

كما شدد البيان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة. بطريقة تضمن استدامة الحياة الكريمة لسكانه وعدم المساس بحقهم في العيش على أرضهم.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الفلسطينيين. والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.