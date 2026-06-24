الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات السبت المقبل

ينظم الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال”، الاحتفالية الرسمية لليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تحت شعار: “سنة من إطلاق الإستراتيجية الوطنية.. معًا نرفع التحدي”.

وحسب بيان لوزارة العدل، تكتسي هذه المناسبة أهمية وطنية خاصة، باعتبارها محطة لتقييم واستعراض حصيلة. سنة كاملة من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029. والوقوف على مستوى التقدم المحقق في تجسيد أهدافها وبرامجها. بما يسمح بتثمين المكتسبات المحققة واستشراف آفاق تطوير التدخلات المستقبلية.

كما تمثل هذه الاحتفالية فرصة لإبراز الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات والهيئات الوطنية في مجالي الوقاية والمكافحة. وتسليط الضوء على النتائج المسجلة في التصدي لظاهرة المخدرات والحد من آثارها. إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة وانعكاساتها الصحية. والاجتماعية والأمنية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والتعبئة الجماعية لمواجهتها.

وسيشهد برنامج الاحتفالية تنظيم عدد من المبادرات والأنشطة ذات البعد التوعوي والتقييمي والتكريمي، الهادفة إلى دعم ثقافة الوقاية وتعزيز الانخراط المجتمعي في جهود مكافحة المخدرات، من أبرزها تكريم المصالح الأمنية صاحبة أفضل عملية نوعية في مجال مكافحة المخدرات، تثمينًا للجهود المبذولة في حماية المجتمع والتصدي لشبكات الاتجار غير المشروع.

كما أوضح المصدر نفسه، أن هذه الاحتفالية يؤكد التزام الجزائر بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف القطاعات والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة الوقاية ورفع تحديات المرحلة القادمة.

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