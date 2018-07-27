الاحتلال الصهيوني يحاصر قرية كوبر ويغلق مداخلها على خلفية عملية طعن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، أن قوات الاحتلال الصهيوني جددت صباح الجمعة، اقتحام منزل عائلة الشهيد محمد طارق يوسف بقرية كوبر شمال رام الله.

ومن خلال مواجهات عنيفة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فتى واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الاحتلال، فرضت حصارا على قرية كوبر من خلال إعلاق مداخلها منذ فجر الجمعة.

وبعد عملية الطعن التي نفذها الشهيد طارق أبو عيوش، منفذ عملية أمس في مستوطنة آدم شرق القدس التي قتل على إثرها مستوطن انطلقت حشود كبيرة من قوات الاحتلال مدعومة بجرافتين كبيرتين نحو القرية قرب المطاحن وشرعت بتجريف وإغلاق الطرقات.