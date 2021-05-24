الاحتلال الصهيوني يعتقل 34 مواطنًا أغلبيتهم من القدس

يواصل الإحتلال الصهيوني، شن حملة اعتقالات واسعة، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، ضد الشباب الفلسطيني.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال 34 مواطنا من الضفة، أغلبيتهم من القدس.

وطالت الإعتقالات 20 مواطنا من القدس، وشابين من رام الله، ومواطنين من نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من بلدة بيت فجار، ومواطنين من الخليل، وشاب من قلقيلية.

ويأتي هذا، بعد أيام من إعلان الفصائل الفلسطينية واليهود عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد 11 يوميا من التصعيد الصهيوني.

وتسبب القصف الجوي اليهودي للقطاع المكتظ بالسكان في مقتل 243 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا وإصابة أكثر من 1900.

كما تسبب القصف الصهيوني، بإلحاق أضرارا بالغة بالبنية التحتية الحيوية وآلاف المنازل.