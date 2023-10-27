الاحتلال الصهيوني يقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

قامت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة بقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه القطاع حاليا غارات كثيفة و”غير مسبوقة” من قبل الجيش الصهيوني.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال” قد أعلنت بأن القصف الشديد في الساعات الأخيرة دمر جميع مسارات الاتصال الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارج.

وللإشارة، أوقعت موجة جديدة من الغارات الصهيزنية في اليوم الـ21 من الحرب على غزة، المزيد من الشهداء في مناطق مختلفة بينها خان يونس ومخيم جباليا. كما دمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.