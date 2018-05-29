الاحتلال يستولي على سفينة الحرية و3 جرحى صهاينة في قصف للمقاومة

قالت “الهيئة العليا لكسر الحصار” إن الزوراق الحربية صهيونية سيطرت على سفينة الحرية لكسر الحصار واقتادتها إلى ميناء أسدود.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت عصر اليوم السفينة بعد 4 ساعات من إبحارها من ميناء بحر غزة.

وهددت زوارق الاحتلال المشاركين في السفينة وحاصرت القارب بعد مغادرته قرابة 11 ميل من شاطئ بحر غزة.

وأفاد أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة الوطنية لكسر الحصار بأن الاتصال انقطع مع سفينة الحرية.

بعد محاصرة 4 زوارق حربية صهيونية لها على بعد أكثر من 12 ميل بحري.

وحمل أبو سلمية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح المشاركين على متن سفينة الحرية.

داعياً المؤسسات الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمشاركين على متن السفينة.

الاحتلال يعترف بإصابة 3 مستوطنينرشقة صاروخية ثانية على مستوطنات “غلاف غزة”

من جهة اخرى أطلقت المقاومة الفلسطينية، بعد ظهر اليوم ، رشقة صاروخية ثانية على مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة.

فيما أعلن الاحتلال أنه قصف 30 هدفا في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عسقلان وسديروت وزكيم.

فيما أطلقت القبة الحديدية عدة صواريخ لاعتراض صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة.

واعترفت قوات الاحتلال بإصابة 3 مستوطنين بجروح، جراء سقوط قذائف هاون.

وقالت القناة الـ10 العبرية: إن 3 مستوطنين أصيبوا بجراح إثر سقوط قذائف هاون على مستوطنة “أشكول”.