الارندي يثمن اقتراح شخصيات وطنية لإثراء الحوار الوطني

عبر الارندي عن ارتياحه وتشجيعه لمختلف المبادرات التي تتقدّم بها منتديات وفضاءات مطالبة بالتغيير.

ونشر الامين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي ،عز الدين ميهوبي في صفحته الرسمية في تويتر: “ومن هذا المنبر أعبّر أيضًا عن ارتياح حزبنا وتشجيعه لمختلف المبادرات التي تتقدّم بها منتديات وفضاءات مطالبة بالتغيير، باقتراحها لشخصيات وازنة في الساحة السياسية والإعلامية، للمساهمة في إدارة وإثراء الحوار الوطني”.

من كلمتي بعد تزكيتي أمينا عام بالنيابة للأرندي (20/7/2019).