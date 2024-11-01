الاستعراض العسكري.. دخول مميز لمنظومة الدفاع الجوي “إس 300-S300”  

استعرضت القوات البرية العسكرية منظومة الدفاع الجوي “إس 300-S300” احتفاءً بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة المظفرة.

وتعتبر منظومة الدفاع الصاروخي أرض-جو “إس 300-S300” من المنظومات القديرة في ميادين الدفاع الجوي. في العالم.

تستخدم للدفاع عن المواقع الاسترتيجية والنقاط الحساسة، ولها قدرات فائقة في صد وتدمير الصواريخ الباليستية ومختلف الطائرات.

وهي مجهزة برادارات ذات قدرات عالية تستطيع كشف وتعقب عدة أهداف.

واستعرضت القوات البرية العسكرية مختلف الأسلحة المتطورة التي لها قدرة عالية على تدمير الدبابات والقدرة العالية على المناورة.

وأشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون على الاستعراض العسكري المقام بالطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر. بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة المجيدة.

وكان رفقة الرئيس تبون، لحظة وصوله إلى مكان الاستعراض، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

والرئيس تبون والفريق أول شنقريحة بتفتيش التشكيلات المشاركة في الاستعراض على وقع أنغام الموسيقى العسكرية والطلقات المدفعية.