الاشتباه في 100 حالة إصابة بداء “البوحمرون” في جيجل

أكد المدير المحلي لقطاع الصحة بجيجل سيدهم شعبان عن تسجيل ما لا يقل عن مائة حالة إصابة بداء الحصبة”بوحمرون”مشتبه فيها.

حيث سجلت 21 حالة إصابة بداء الحصبة مشتبه فيها في 13مارس الجاري بلغ عدد المرضى المشتبه إصابتهم بهذا الداء100 حالة. وأضح ذات المسؤول اليوم على هامش أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي أن هذه الحالات سجلت في مارس

وأضاف أنه “تم القيام بالتحقيقات الوبائية و إرسال تحاليل دم الأشخاص المشتبه إصابتهم إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة.

وهذا من أجل نفي أو تأكيد الإصابة” مذكرا بأنه تم تمديد آجال حملة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية.