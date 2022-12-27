الاضطرابات الجوية من أمريكا إلى الجزائر.. الأرصاد الجوية تكشف

أكدت المكلفة بالإعلام في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن الجزائر لن تكون عرضة للاضطرابات الجوية التي تشهدها أمريكا وكندا. كما أوضحت المتحدثة، أن من الطبيعي أن يخاف المواطن في كل مرة من أن تكون الجزائر عرضة للاضطرابات الجوية الأجنبية.

وقالت، بن رقطة لـ”النهار”، إن حسب النماذج الرقمية المختلفة فإن الجزائر لن تكون عرضة لهذه الاضطرابات. في حين، اشارت، على أن القسم الآخر من القارة الإفريقية سيتأثر بهذه الوضعية”. موضحة أن الضغط الجوي المرتفع المتمركز بالجزائر هو الذي يشكل جدار لهذه الاضطرابات”.

وارتفع عدد قتلى جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 34 شخصا.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 34 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات. بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو و12 على الأقل في ولاية نيويورك. مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

ونشرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، الحرس الوطني في مقاطعة آيري، وخاصة في مدينة بافالو، شمال شرقي الولاية. وهي المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

وأكدت هوشول أن العاصفة التي تهب على المدينة هي “أزمة ذات أبعاد مهولة” وهي “أسوأ الأسوأ على الإطلاق”. مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2.4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي. ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وذكرت السلطات المحلية الكندية أن أكثر من 50 شخصا دخلوا المستشفيات في أنحاء غرب كندا يوم السبت بعد حادث حافلة على طريق سريع عشية في كولومبيا البريطانية.

وأعلن وزير الصحة في كولومبيا البريطانية، أدريان ديكس، الأحد ، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

لا تزال أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الذي تأثرت فيه هذه المقاطعة لمدة أسبوع بالتحذيرات من العواصف الشتوية. التي تسببت في تساقط الكثير من الثلوج ، بما في ذلك في المنطقة التي وقع فيها الحادث. على بعد 3 ساعات بالسيارة من شرق فانكوفر.