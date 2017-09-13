الاطاحة ببارون مخدرات مطلوب منذ 11سنة بعد محاولته ايداع شكوى ضد جاره

الاطاحة بهارب من الشرطة لكنه في الأخير لجأ إليها بإرادته

تمكنت مصالح الأمن من إفراغ حكم الأمر بالقبض الذي صدر ضد شاب اتهم بالمتاجرة في المخدرات.

وهذا بعدما اكتشفت هويته إثر الشكوى التي أودعها على مستوى مركز الأمن ضد ابن حيه في قضية ضرب وجرح عمدي.

ليتم إحالة المتهم على محكمة سيدي امحمد، أمس، لمحاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وقائع القضية تعود إلى 2006، إثر دورية لعناصر الشرطة، حيث لفت انتباههم شخص يروج المخدرات على مستوى شارع «رضا حوحو».

وعندما تم التقرب منه لاذ بالفرار، إلا أنه بعد 4 أيام من الحادثة رجعت الشرطة إلى عين المكان في إطار المراقبة العادية.

ليلفت انتباهها نفس الشخص الهارب منهم منذ أيام يقوم ببيع الأقراص المهلوسة لابن حيه.

ولما تم محاصرة المكان تمكن المشتري من الفرار، فيما استطاعت الشرطة من القبض على الجاني.

إثر محاصرته أمام مدخل عمارة مع حجز مبلغ 13 ألف دينار و9 أقراص «ريفوتريل» كانت بحوزته.

واستنادا إلى التحريات المتواصلة للأمن، تبين أن المتهم من سكان حي دبيح شريف في باب الوادي.

حيث أكد من خلال تصريحاته أن المؤثرات العقلية اقتناها من أحد الأشخاص، وهو المتهم في قضية الحال كونه مموله الرئيسي.

مضيفا أنه خبأها بالعدّاد المائي لإحدى العمارات بالمنطقة وعقب تفتيش المكان، تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

مضيفا في معرض أقواله أنه اشتري 4 علب بمبلغ 1700 دينار.

وبعد مواصلة التحقيق القضائي، تم التحصل على رقم هاتف المشتبه فيه الثاني الذي يعتبر ممولا بالمخدرات للمشتبه فيه الأول.

ليتم التخطيط للإيقاع به عن طريق إبرام صفقة لاقتناء كمية معتبرة من المخدرات، إلا أن الشرطة لم تنجح في القبض عليه.

وبعد مرور سنوات، عاد نفس المشتبه فيه الفار إلى مقر الأمن لكن هذه المرة لإيداع شكوى ضد ابن حيه في قضية ضرب وجرح عمدي.

أين تم توقيفه، بسبب صدور حكم غيابي ضده يقضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية مع الأمر بالقبض عليه.

وينتظر مثول المتهم الأسبوع المقبل أمام المحكمة، مع ضرورة حضور المتهم الآخر الذي سبق وأن تمت إدانته لسماعه كشاهد في الملف.

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