الاعتداءات على الأئمة.. بلمهدي يخرج عن صمته

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الثلاثاء بقسنطينة. بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة. أن هذه الأعمال يجرمها القانون و أن دائرته الوزارية تتابع المتابعات القضائية في هذا الخصوص.

وأورد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأئمة وتعمل على تعزيز التأطير في هذا السلك.

كما أوضح بلمهدي في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية. أن القرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بترسيم يوم وطني للإمام. يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا السلك.

وبشأن الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة (70 اعتداء مسجلا سنة 2022 أغلبها اعتداءات لفظية). ذكر الوزير بأن هذه الأعمال يجرمها القانون و أن دائرته الوزارية تتابع المتابعات القضائية في هذا الخصوص.

وبعد أن أكد بأن دائرته الوزارية تعمل على تفعيل القانون الذي يجرم الاعتداءات التي تستهدف الأئمة. أفاد بلمهدي بأنه قد تم تسجيل 16 اعتداء جسمانيا ضد أئمة.

كما دعا الوزير كذلك إلى مكافحة المحاولات الرامية إلى إغراق البلاد في آفة المخدرات و المؤثرات العقلية. التي اعتبرها تهديدا حقيقيا للأمن العمومي و مصدرا لأعمال العنف، مذكرا بأن المواطن يوجد في قلب مشروع رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى وبخصوص مشروعي ترميم المسجدين العتيقين ”الأربعين شريف” و ”سيدي لخضر” بوسط مدينة قسنطينة. أوضح الوزير بأن العملية توشك على نهايتها. على غرار مشروع إنجاز المركز الثقافي الإسلامي عبد الحميد بن باديس بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. الذي وصفه بـ’ ‘التحفة المعمارية”، مشيرا إلى أن الأشغال في لمساتها الأخيرة.