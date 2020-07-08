الافسيو.. اختيار 20 فائزا في مسابقة “هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19”

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات يوم الثلاثاء في بيان عن قائمة 20 حامل أفكار مبتكرة فازوا في المسابقة التكنولوجية عن بعد “هاكا ألجيريا مابعد كوفيد-19” التي نظمها المنتدى مؤخرا و التي تهدف الى ابراز مشاريع تكنولوجية ابتكارية في مختلف القطاعات لمجابهة جائحة فيروس كورونا .

و قد تم تقييم الأعمال المتسابقة و إعلان النتائج عن بعد عشية عيد الاستقلال والشباب، حيث فاقت نتائج هذا الماراطون التكنولوجي” كل توقعات لجنة التحكيم التي أفرزت قراراتها وفقا للمعايير التي تم وضعا في المسابقة أزيد من عشرين فائزا من بين أزيد 171 مشروعا.

ودامت المنافسة ثلاثة أيام كاملة، من الفاتح إلى الثالث جويلية 2020، وهو ما يعادل 72 ساعة بلا انقطاع، تنافس فيها أزيد من 171 مشروعا منها 63 يخص مجال الصحة، 47 مجال المجتمع، 30 مشروعا يخص الاقتصاد، 19 في الحوكمة و 12 في مجال المالية – التكنولوجية، حسب توضيحات ذات البيان.

وتم تصنيف نتائج هذه المسابقة الى ثلاث فئات اساسية : فئة أحسن مبادرة تكنولوجية (في الحلول التكنولوجيا المالية, الصحة, الاقتصاد المجتمع, الحوكمة)، فئة أحسن مؤسسة ناشئة (في الحلول التكنولوجيا المالية، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، الحوكمة) و فئة أحسن تقدم تكنولوجيي (في الحلول التكنولوجيا المالية، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، الحوكمة).

استقبلت لجنة التنظيم أزيد من 350 مشروعا (فكرة) موزعة على 1500 مشارك عبر 48 ولاية من التراب الوطني، حيث فاقت نسبة مشاركة الطلبة الجامعيين فيها 50 بالمائة والعنصر النسوي أكثر من 30 بالمائة، حسب نفس المصدر