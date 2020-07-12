“الافلان” ينشر حصيلة 30 يوم من تزكية أبو الفضل بعجي على رأس الحزب

نشر حزب جبهة التحرير الوطني حصيلة 30 يوم من تزكية أبو الفضل بعجي على رأس الأمانة العامة للحزب،.

وقال الحزب انه يمكن أن نتلمس هذا النشاط في أكثر من صورة، اين عدد 3 نقاط تحول في مسيرة الحزب ،بداية بإعطاء الأولوية لجمع الشمل ورص الصف، ويندرج هذا المسعى في إطار الحرص على أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني قويا بوحدته والتفاف مناضليه حول قيادته الشرعية.

وتعبر سياسة “اليد الممدودة”، التي بادر بها الأمين العام للحزب عن موقف قوة، خاصة وأن الهدف، في مغزاه، يصب في مصلحة الحزب، من منظور أن مستقبله مرهون بوحدته وأنه محكوم عليه أن يظل القوة السياسية الأولى في البلاد.

النتائج الهامة، التي حققها اجتماع الأمين العام مع أمناء المحافظات، والذي كان فرصة مواتية للتقييم وتبادل الرأي، وتشكل هذه الطريقة في التواصل مع القيادات القاعدية أسلوبا مفضلا، خاصة وأنها لم تكن للاستعراض أو لملء الفراغ أو لإعطاء الانطباع بأن هناك نشاطا، بل إن هذا اللقاء الذي جمع 120 محافظة، في جلسة عملية، كان من الأهمية بمكان.

إذا كان نشاط الأمين العام علي الصعيد الداخلي مكثفا ومتعدد القنوات والأهداف، خاصة أن المرحلة تقتضي استنفار الحزب لقاعدته النضالية ولكل طاقاته وقدراته، وهذا ما يتجلى في عديد اللقاءات، التي جمعت الأمين العام وأعضاء اللجنة المركزية والنواب والإطارات والمناضلين، فإن الملاحظ هو أن هذا النشاط المكثف أعطى أهمية بالغة لعلاقات الحزب مع الأحزاب الشقيقة والصديقة، وهذا لتأكيد حضور الحزب على الساحة الدولية والقيام بما تمليه عليه مسؤولياته الوطنية، خاصة فيما يتعلق بإبراز مواقف الجزائر والدفاع عن مصالحها العليا.

فدور الحزب الخارجي يكتسي أهمية بالغة، وهذا ما يؤكده الجهد الملموس، الذي يبذله الأمين العام في هذا المجال، حيث يمكن أن نرصده في استقبال عدد من سفراء الدول، وكل ذلك يؤكد مكانة الأفلان والدور المتميز الذي يقوم به في إطار الدبلوماسية الحزبية، لتعزيز علاقات الحزب ومن خلالها دعم التعاون المثمر بين الجزائر وهذه الدول.

لذلك كله، فإن حصيلة 30 يوما تبدو مشجعة بكل المقاييس، سواء تعلق الأمر بفعالية الأداء النضالي والسياسي وتعزيز التواصل بين مكونات الحزب ومختلف شرائح المجتمع أو ما يتعلق بالاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة، وكل ذلك يندرج في إطار تكريس مكانة الأفلان وتوطيد صلته بالشعب وتعزيز استقراره وقوته لخدمة الدولة.