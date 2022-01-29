الامارات..تسجيل 2355 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإماراتية، اليوم السبت تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.

وفي هذا السياق ذكرت ذات السلطات في بيان لها أن مجموع الحالات المسجلة بلغ840,739 حالة.

‌‎بالاضافة الى تسجيل 5 وفيات ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2239 حالة. في حين تم تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد.ليكون بذالك مجموع حالات الشفاء 775,172 حالة.

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لزيارة أبو ظبي.. عليك الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

كما أعلنت حكومة أبو ظبي، أنها اشترطت على الراغبين في دخول المدينة إظهار دليل على تلقي جرعة معززة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا. ويأتي هذا الإجراء، بهدف مواجهة الأعداد المتزايدة للإصابات بالفيروس التاجي بمدينة أبو ظبي. وأوضحت “منصة الرعاية الصحية عن بعد” الحكومية، إنه يتعين على الأشخاص الذين يدخلون عاصمة الإمارات، إبراز “بطاقة خضراء” تؤكد حالة التطعيم الخاصة بهم. واشترطت المنصة، حصول الزائرين لمدينة أبو ظبي على جرعة معززة ثالثة بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية. هذا وسيتعين على من يرغبون في دخول أبو ظبي إظهار “نتيجة اختبار سلبية”، خلال الأسبوعين الماضيين للحفاظ على وضعهم “الأخضر”. كما تطالب حكومة أبو ظبي السكان بإبراز بطاقاتهم الخضراء قبل دخول الأماكن العامة أو المباني الحكومية.

السعودية..تسجيل 3913 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم السبت تسجيل 3913 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أضافت ذات السلطات عن ارتفاع العدد الاجمالي للمصابين ليصبح 679384 حالة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل 4284 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 630816 حالة.

الى جانب ذلك، فقد تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8933 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 878 حالة.