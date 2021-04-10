الامارات للطيران تنظم رحلات اجلاء من الجزائر.. وهذه الشروط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإماراتية عن تنظيم رحلات إجلاء من الجزائر خلال شهر أفريل الجاري.

وحسب بيان للشركة فإن رحلات الاجلاء من الجزائر ستكون في شكل رحلات ذهاب من الجزائر نحو دبي فقط.

ونشرت شركة الامارات للطيران برنامج رحلات الاجلاء الذي سينطلق بتاريخ 15 أفريل و يمتد إلى غاية 29 من نفس الشهر.

وسيكون بامكان المسافرين التوجه نحو مطار دبي كمحطة عبور وفق شروط محددة.

وتخص رحلات الاجلاء المبرمجة المسافرين الذين يحوزون على تأشيرة سياحية نحو دبي ويحوزون كذلك على رخصة خروج من قبل السلطات المختصة.

كما يمكن للمسافرين الذيسن يحوزون على تأشيرة عمل أو على إقامة في الدولة المتوجهين نحوها.

بالإضافة إلى أولئك المسافرين الراغبين في التوجه نحو أفراد عائلاتهم في إطار التجمع العائلي.

كما يمكن للمسافرين الذين يحوزون على تأشيرات لأغراض علاجية السفر في إطار رحلات الإجلاء.

ويتعلق الأمر بالمرضى الذين يحوزون على التقرير الطبي كاملا مع موعد مؤكد للمتابعة الطبية.

كما يمكن للأجانب الذين لا يحوزون على أي قرار منع بمغادرة الجزائر الذهاب في إطار رحلات الاجلاء.