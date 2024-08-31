الانتخابات الأمريكية: كامالا هاريس تواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي

حصلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على تقدم طفيف على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. في نوايا التصويت الوطني وفقًا لعدة استطلاعات رأي. ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات لا تزال غير مؤكدة في الولايات الرئيسية.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي المنشورة في الولايات المتحدة، أن الديموقراطية كامالا هاريس. تتقدم على الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت لانتخابات الرئاسة الأميركية. بفارق أكبر قليلا مما كانت عليه في استطلاعات الرأي السابقة.

قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين من الانتخابات، يحقق المدعي العام السابق. الذي أصبح مرشح الحزب الديمقراطي في الداخل بعد إعلان انسحاب جو بايدن. فوزاً تدريجياً على دونالد ترامب. وفقًا لمجمع الاستطلاعات RealClearPolling، فقد حصلت على 46.8% على المستوى الوطني مقابل 44.7% لمنافسها.

وأظهر الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد هاريس لصحيفة وول ستريت جورنال. والذي نُشر في 29 أوت، أن نائب رئيس الولايات المتحدة الحالي يتقدم بنقطة واحدة (48٪) على الرئيس السابق (47٪).

ولا تزال الفجوة صغيرة، لكنها تشير إلى اتجاه إيجابي للمدعي العام السابق. حيث إنها المرة الأولى. التي يعلن فيها معهد الاستطلاع هذا عن الفائز بمرشح ديمقراطي منذ أفريل الماضي. عندما كان جو بايدن لا يزال في السباق.

وهذه المرة، فإن الفارق يقع خارج هامش الخطأ الذي حدده المعهد. وهو الأول من نوعه بالنسبة لإيبسوس في هذا الشأن.

لكن تظل هذه الاستطلاعات بمثابة اختبارات رأي تجرى على المستوى الوطني. في حين أن الانتخابات الرئاسية. لا تجري وفق الاقتراع المباشر كما هو الحال في فرنسا، بل بشكل غير مباشر، مع انتخاب الناخبين.

وفي هذا السياق، فإن نوايا التصويت في بعض الولايات، والتي يطلق عليها الولايات الرئيسية. لأنها قادرة على تأرجح الأصوات، تكون حاسمة.

ومع ذلك، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي التي أجريت في هذه الولايات. فإن دونالد ترامب يتقدم بشكل طفيف على كامالا هاريس.