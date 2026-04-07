الانتخابات التشريعية.. هكذا يتم تزكية قوائم المترشحين

أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن تزكية قوائم المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، تكون بمجموعة من الشروط.

وحسب بيان السلطة المستقلة، فإن بالنسبة للأحزاب السياسية التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، للأحزاب التي تحصلت على نسبة تساوي أو تقل عن 4 بالمائة، أن تجمع النسبة التي تحصل عليها الحزب. مع النسبة التي تحصل عليها حزب آخر أو أكثر بغرض الحصول على نسبة تفوق أربعة بالمئة لتشكيل قائمة تحالف.

ويطبق نفس المبدأ على الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها. حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال للأحزاب التي تتوفر على عدد منتخبين أقل من 10 ان تجمع العدد. الذي يتوفر عليه الحزب مع العدد الذي يتوفر عليه حزب آخر أو أكثر. بغرض الوصول إلى حد 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية.

كما يجب على الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو الأحزاب السياسية. التي ستشارك لأول مرة في الانتخابات، أن تدعم قائمة المترشحين بـ150 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لكل مقعد مطلوب شغله.

وفي ذات السياق، أعلنت السلطة المستقلة للأحزاب السياسية التي شاركت في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يوم 12 جوان 2021، أنه بإمكانهم الرجوع إلى النسخ المصادق على مطابقتها للأصل من محاضر تركيز نتائج التصويت. التي سلمت إلى ممثلهم المؤهل من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للدائرة الانتخابية المعنية. أو طلب نسخة من المنسق الولائي للسلطة المستقلة. أو السلطة المستقلة على المستوى المركزي.

