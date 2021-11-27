الانتخابات المحلية والولائية.. هذه نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة حسب الولايات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة في الإنتخابات المحلية والولائية بعد الفرز. وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف أن نسبة المشاركة بالإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 بنسبة 35.97 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

كما أعلن شرفي أن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 بنسبة 24.27 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30 بالمائة.

وجاء توزيع نسبة المشاركة حسب الولايات كمايلي:

أدرار:

المجالس البلدية: 55.67 بالمائة

المجالس الولائية: 55.42

الشلف: المجالس البلدية: 30.84 بالمائة، والمجالس الولائية: 29.97 بالمائة

الأغواط: البلدية: 53.42 بالمائة والولائية: 51.74 بالمائة

أم البواقي: البلدية: 36.31 بالمائة والولائية: 35.26 بالمائة

بجاية: البلدية: 18.36 بالمائة والولائية: 14.77 بالمائة

بسكرة: البلدية: 42.33 بالمائة والولائية: 40.79 بالمائة

بشار: البلدية: 37.38 بالمائة والولائية: 37.05 بالمائة

البليدة: البلدية: 27.54 بالمائة والولائية: 26.12 بالمائة

البويرة: البلدية: 30.18 بالمائة والولائية: 30.18 بالمائة

تمنراست: المجالس البلدية: 50.05 بالمائة والمجالس الولائية: 50.03 .18 بالمائة

تبسة: المجالس البلدية: 39.33 بالمائة والمجالس الولائية: 38.86 بالمائة

تلمسان: المجالس البلدية: 34.52 بالمائة والمجالس الولائية: 33.40 بالمائة

تيارت: المجالس البلدية: 40.08 بالمائة والمجالس الولائية: 38.76 بالمائة

تيزي وزو: المجالس البلدية: 20 بالمائة والمجالس الولائية: 15.17 بالمائة

العاصمة: المجالس البلدية: 18.25 بالمائة والمجالس الولائية: 16.29 بالمائة

الجلفة: المجالس البلدية: 41.64 بالمائة والمجالس الولائية: 38.70 بالمائة

جيجل: المجالس البلدية: 41.90 بالمائة والمجالس الولائية: 40.61 بالمائة

قسنطينة: المجالس البلدية: 35.66 بالمائة والمجالس الولائية: 32.72 بالمائة

سكيكدة : المجالس البلدية: 42.25 بالمائة والمجالس الولائية: 40.94 بالمائة

سيدي بلعباس: المجالس البلدية: 38.33 بالمائة والمجالس الولائية: 36.51 بالمائة

كما سجلت قالمة: المجالس البلدية: 47.77 بالمائة والمجالس الولائية: 47.09 بالمائة

المدية: المجالس البلدية: 41.11 بالمائة والمجالس الولائية: 39.26 بالمائة

ورقلة: المجالس البلدية: 39.82 بالمائة والمجالس الولائية: 39.41 بالمائة

وهران: المجالس البلدية: 21.46 بالمائة والمجالس الولائية: 21.45 بالمائة

تيبازة: المجالس البلدية: 33.46 بالمائة والمجالس الولائية: 32.49 بالمائة

ميلة: المجالس البلدية: 39.74 بالمائة والمجالس الولائية: 38.64 بالمائة

قسنطينة: المجالس البلدية: 24.70 بالمائة والمجالس الولائية: 23.76 بالمائة

كما عرفت ولاية المدية: المجالس البلدية: 41.11 بالمائة والمجالس الولائية: 39.26 بالمائة

مستغانم: المجالس البلدية: 39.21 بالمائة والمجالس الولائية: 37.79 بالمائة

المسيلة: المجالس البلدية: 48.67 بالمائة والمجالس الولائية: 45.74 بالمائة

معسكر: المجالس البلدية: 36.37 بالمائة والمجالس الولائية: 35.92 بالمائة

ورقلة: المجالس البلدية: 39.82 بالمائة والمجالس الولائية: 39.41 بالمائة

تميمون: المجالس البلدية: 57.76 بالمائة والمجالس الولائية: 39.41 بالمائة

أولاد جلال: المجالس البلدية: 46.21 بالمائة والمجالس الولائية: 45.61 بالمائة

الانتخابات المحلية.. الطارف 49.43 بالمائة في البلديات

كما سجلت الطارف: المجالس البلدية: 49.43 بالمائة والمجالس الولائية: 48.96 بالمائة

تندوف: المجالس البلدية: 50.35 بالمائة والمجالس الولائية: 49.94 بالمائة

الوادي: المجالس البلدية: 52.47 بالمائة والمجالس الولائية: 48.13 بالمائة

خنشلة

المجالس البلدية: 52.51 بالمائة

المجالس الولائية: 51.05 بالمائة

كما سجلت ولاية سوق اهراس

المجالس البلدية: 38.33 بالمائة

المجالس الولائية: 37.69 بالمائة

في حين عرفت ولاية تيبازة

المجالس البلدية: 33.46 بالمائة

المجالس الولائية: 32.49 بالمائة

ميلة

المجالس البلدية: 39.74 بالمائة

المجالس الولائية: 38.64 بالمائة

في حين شهدت عين الدفلى: المجالس البلدية: 38.73 بالمائة والمجالس الولائية: 38.13 بالمائة

كما عرفت النعامة: المجالس البلدية: 46.43 بالمائة والمجالس الولائية: 45.61 بالمائة

عين تموشنت

المجالس البلدية: 41.20 بالمائة

المجالس الولائية: 40.02 بالمائة

في حين غرداية

المجالس البلدية: 50.72 بالمائة

المجالس الولائية: 49.93 بالمائة

في حين عرفت غليزان المجالس البلدية: 40.76 بالمائة والمجالس الولائية: 39.19 بالمائة

كما سجلت تيميمون: المجالس البلدية: 57.76 بالمائة والمجالس الولائية: 57.01 بالمائة

برج بجاي مختار

المجالس البلدية: 63.87 بالمائة

المجالس الولائية: 63.85 بالمائة

في حين سجلت بني عباس

المجالس البلدية: 61.98 بالمائة

المجالس الولائية: 61.62 بالمائة

كما شهدت عين صالح: المجالس البلدية: 52.82 بالمائة والمجالس الولائية: 52.12 بالمائة

عين قزام

المجالس البلدية: 71.20 بالمائة

المجالس الولائية: 72.87 بالمائة

كما عرفت ولاية جانت: المجالس البلدية: 44.61 بالمائة والمجالس الولائية: 44.20 بالمائة

المغير

المجالس البلدية: 48.92 بالمائة

المجالس الولائية: 48.23 بالمائة

كما عرفت المنيعة: المجالس البلدية: 51.01 بالمائة والمجالس الولائية: 49.94 بالمائة