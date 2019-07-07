الانتهـــاء مـــن تصحيـــح أوراق البــــاك قبـــل 15 جويليـــة

مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مصطفى بن زمران لـــ “النــّهـــــار”:

التقارير تشير إلى أن عملية التصحيح تجري في ظروف جيدة وإرادة قوية للمصححين

لم نشهد أي احتجاجات في 71 مركز تصحيح.. والحرارة الشديدة لم تؤثر على المصححين

كشف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أوناك”، مصطفى بن زمران، أن التقارير التي تم إعدادها من مختلف مراكز تصحيح أوراق مترشحي شهادة البكالوريا.

تشير إلى أن العملية تسير في ظروف حسنة بعد الانتهاء من التصحيح الأولي في بعض المواد والشروع في التصحيح الثاني.

على أن تنتهي عملية التصحيح رسميا يوم 15 جويلية الجاري.

وأضاف بن زمران في اتصال بـ«النهار»، أمس ،أنه قام بزيارة عدد من مراكز تصحيح أوراق امتحان

شهادة البكالوريا التي بلغت 71 مركزا على المستوى الوطني، حيث أبدى رضاه عن إصرار الأساتذة المصحّحين

والبالغ عددهم 30 ألف أستاذ موزعين على تلك المراكز من أجل الانتهاء من عملية التصحيح في الآجال المناسبة.

مع التشديد على تصحيح كل ورقة إجابة بعناية تامة ومنحها الوقت الكافي من أجل إنصاف جميع المترشحين وإعطاء كل ذي حق حقه.

وبخصوص ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الجزائر منذ أيام وتأثيرها على تصحيح أوراق المتشرحين.

قال مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إن مراكز التصحيح وعلى عكس السنوات الفارطة، لم تشهد احتجاجات للأساتذة أوشل عملية تصحيح أوراق البكالوريا.

بل أن عملية التصحيح تجري في ظروف جيّدة، حتى أن الأساتذة المصحّحين يقومون بعملية التصحيح

إلى غاية ساعات متأخرة من الليل لتجنب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال النهار.

من جهة أخرى، كشف المتحدث أن التقارير الأولية تشير إلى إمكانية الانتهاء من التصحيح الأولي

والثاني والثالث قبل تاريخ 15 جويلية الجاري من أجل الانتقال إلى مرحلة تجميع النقاط والتي

يتكفّل بها مهندسو الإعلام الآلي على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يتم استقبال نقاط

المواد لكل مترشح، ويتم على أساسها حساب المعدل النهائي قبل الإعلان عن النتائج في 20 جويلية الجاري.