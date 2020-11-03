الانفلونزا الموسمية.. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

انطلقت اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية التي تدوم طيلة فترة الخريف والشتاء.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت في بيان لها، أن لقاح ضد الانفلونزا متوفر على مستوى مؤسسات الصحة العمومية والوكالات الصيدلانية.

ويوصى بالتلقيح خاصة بالنسبة لفئات السكان الذين يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بتعقيدات على غرار الاشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

بالإضافة الى الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرضى القلب والرئة والسكري والسمنة وأمراض الكلى.

ويوجه التلقيح بالدرجة الأولى للمرضى الذين قاموا بعملية زرع أحد الأعضاء أو المصابين بورم كامن أو فقر الدم المنجلي.