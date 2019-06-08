الباحث الفرنسي آلان فرومون: على فرنسا إرجاع جماجم المقاومين الجزائريين إلى بلدهم

اكد الباحث الفرنسي في علم الأنثروبولوجيا، آلان فرومون على ضرورة ارجاع جماجم المقاومين الجزائريين إلى بلدها الأصلي،

وإعترف الباحث الفرنسي، الذي كان على رأس مصنفات التشريح بمتحف الإنسان بباريس خلال 10 سنوات، بالرمزية التي يمثلها هؤلاء المقاومون الجزائريون.

وفي حوار مع الصحيفة الأسبوعية لو جورنال دي آر، قال الباحث الفرنسي “أكيد، نحن على دراية بالرمزية التي يمثلها هؤلاء المقاومون الجزائريون. وصحيح أننا حافظنا عليها لأغراض تاريخية، ولكن لابد من إرجاعها بطبيعة الحال، ولا نقاش في ذلك”.

وأوضح أن المتحف “غير مرخص له” بإرجاعها بسبب حيثيات الترسانة القانونية التي بقيت “معلقة”، أي “اللجنة الفرنسية الجزائرية”، مشيرا إلى أن “السياسة تختلف حسب ما اذا كانت البقايا معروفة او مجهولة الهوية”.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه اللجنة التي يشرف عليها الأستاذ بلحاج تضطلع بمهمة التشخيص القضائي”.

و قال “سنقوم معا بفحص الجثث الواحدة تلو الأخرى من أجل تحديد عمرها وجنسها، ويعتبر هذا العمل جدير بالإشادة لأنه يسمح لنا بتوثيق مصنفاتنا بشكل معمق، مشيرا إلى قيام مشرفين جزائريين على الأرشيف “بدارسة الأرشيف الاستعماري بمدينة آكس الفرنسية” حيث عثروا على عوامل “لا تتوفر لدينا هنا والتي تسمح بتحديد هوية الجماجم”.

https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/alain-froment-anthropologue-il-faut-evidemment-rendre-les-cranes-des-resistants