الباخرة الثانية المحمّلة بالأضاحي المستوردة تقترب من السواحل الجزائرية

تقترب الباخرة الثانية JERSEY المحمّلة بالأضاحي المستوردة من السواحل الجزائرية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن الباخرة JERSEY تتواجد الآن على مشارف خليج الجزائر تحسبا لدخولها الميناء.

ومن المنتظر أن تحمل الباخرة JERSEY على متنها نحو 12 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا.

وسيتواصل توافد البواخر المحمّلة بالأضاحي المستوردة من رومانيا على موانئ العاصمة، وسكيكدة وجيجل وعنابة ووهران طيلة أيام الأسبوعين الجاري والمقبل.

كما أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون وصول البواخر المحملة بالأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى الموانئ الجزائرية.

ورست، ليلة السبت إلى الأحد، أوّل باخرة APUS بميناء الجزائر العاصمة محمّلة بـ15 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا، من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وتعَدّ هذه الشحنة الأولى من أصل مليون رأس غنم التي أمر رئيس الجمهورية باستيرادها وتسويقها كأضاحي عيد وبأسعار معقولة.

وحدّد رئيس الجمهورية، أمس، في اجتماعٍ لمجلس الوزراء سعر الأضاحي المستورة بـ40 ألف دينار.