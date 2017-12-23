البارصا يسحق الريال بثلاثية ويُبعده من سباق اللقب

خطف برشلونة الفوز من غريمه ريال مدريد، بثلاثية نظيفة اليوم السبت في مباراة أقل ما يقال عنها في قمة الإثارة.

فالبرغم من أن ريال مدريد بدأ المباراة بقوة وسيطر على الشوط الأول، إلا أنه انهار في الشوط الثاني أممام قوة ميسي ورفاقه.

وسجل الهدف الأول في المباراة النجم الأوروغوياني لويس سواريز بعدما توغّل جيدا في دفاع الملكي.

قبل أن يعزز النجم ليونيل ميسي النتيجة ويسجل الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء، بعدما لامس كارفخال الكرة متعمدا.

ليواصل الريال اللعب بـ10 لاعبين فقط بعد خروج كارفخال بالبطاقة الحمراء.

ودقائق قبل نهاية المباراة، سجل فيدال الهدف الثالث للبارصا.

وبهذه النتيجة يعزز برشلونة موقعه في صدارة الترتيب، ويرهن حظوظ غريمه في منافسته على اللقب لهذا الموسم.