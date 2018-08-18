البحرية الإيرانية تُزود سفينة حربية بأنظمة دفاع متطورة

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات البحرية قوله يوم السبت إن القوات البحرية التابعة لإيران أطلقت منظومة دفاعية حديثة مصنعة محليا.

وزودت بها إحدى السفن الحربية للمرة الأولى وذلك في الوقت الذي يزداد فيه التوتر مع الجيش الأمريكي في الخليج.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر سابقا أنه أجرى مناورات حربية في الخليج قائلا إنها تهدف لمواجهة التهديدات المحتملة من الأعداء.

في حين أكدت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي رصد نشاط متزايد للبحرية الإيرانية يمتد إلى مضيق هرمز وهو ممر مائي استراتيجي لشحنات النفط هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.

وتسود حالة من الغضب من إيران من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على بلادهم.

ونقلت وكالة “تسنيم”عن قائد القوات البحرية الأميرال حسين خانزادي قوله ،نجاح الإختبارات الساحلية والبحرية لمنظومة كمند الدفاعية قصيرة المدى.

وتم تزويدسفينة حربية بها وسيتم تزويد سفينة ثانية بها قريبا.

وأُطلق على المنظومة “فالانكس الإيرانية” نسبة إلى بندقية آلية صنعتها شركة رايثيون الأمريكية وتدمر أعيرتها الثقيلة الصواريخ المعادية.