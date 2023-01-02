البحرية الفرنسية تضبط 3.5 طن من الهيرويين وطن من الكيف في بحر العرب

ضبطت السلطات الفرنسية اليوم كمية ضخمة من مادة الهيرويين والقنب الهندي اعد إعتراض قارب للمهربين في عرض بحر العرب.

وأعلنت البحرية الفرنسية ضبطها كمية كبيرة من المخدرات تمتلث في 3.5 طن من الهيرويين وكذا طن من الكيف المعالج في بحر العرب.

ووفقا للقيادة البحرية بمنطقة المحيط الهادي ومقرها ابوظبي بالإمارات تم إعتراض يوم 27 ديسمبر الماضي قارب لا برفع علما في بحر العرب من طرف فرقاطة فرنسية ليتم بعد تفتيشه العثور على ما قيمته 50 مليون اورو مخدرات.