البحرية الفرنسية تضبط 3.5 طن من الهيرويين وطن من الكيف في بحر العرب
ضبطت السلطات الفرنسية اليوم كمية ضخمة من مادة الهيرويين والقنب الهندي اعد إعتراض قارب للمهربين في عرض بحر العرب.
وأعلنت البحرية الفرنسية ضبطها كمية كبيرة من المخدرات تمتلث في 3.5 طن من الهيرويين وكذا طن من الكيف المعالج في بحر العرب.
ووفقا للقيادة البحرية بمنطقة المحيط الهادي ومقرها ابوظبي بالإمارات تم إعتراض يوم 27 ديسمبر الماضي قارب لا برفع علما في بحر العرب من طرف فرقاطة فرنسية ليتم بعد تفتيشه العثور على ما قيمته 50 مليون اورو مخدرات.
#NARCOPS | Le 27/12, la FLF Guépratte, intégrée au sein de la CTF 150 @CMF_Bahrain, a intercepté en océan Indien un boutre transportant près de 500 kg d’héroïne et près de 4 t de résine de cannabis.
➡️ cette drogue a été retirée des réseaux criminels qui déstabilisent la région. https://t.co/s2t8zG5Qdm pic.twitter.com/c5Ujy7t6bd
— Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 2, 2023