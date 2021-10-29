البحرين تطلب من سفير لبنان مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، عن طلبها بمغادرة السفير اللبناني في المنامة خلال 48 ساعة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا القرار يأتي على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة.

واضاف وزارة الخارجية البحرينية أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.

يذكر أن تصريحات جورج قرداحي خلفت ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني.

والذي قال بأن السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس.