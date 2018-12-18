البحر الأبيض المتوسّط يلتهم أزيد من ألفين حرّاق سنة 2018

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ 2160 حرّاق جزائري لقو مصرعهم خلال السنة الجارية.

وصرّحت الرابطة عن توقيف12700 مهاجر غير شرعي نحو أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية.

وأعلنت المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لحماية حقوق المهاجرين، المصادف ل18 ديسمبر، أنّ الهجرة غير الشرعية أخذت حيّزا كبيرا داخل المجتمع الجزائري.

كما إتّهمت بعض المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، بإحتراف “النفاق الإنساني”، لوقوفها متفرّجة أمام ظروف “الحرّاقة” المحتجزين في السجون الأوروبية.

دون مطالبة هذه الهيئات من الدول الأوروبية بالترحيل القسري لهؤلاء المسجونين، والذي يصل عددهم إلى 5000 جزائري سنويّا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرّت سنة 2000، أنّ 18 ديسمبرهو اليوم العالمي لحماية حقوق العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وجاء فيه توقيع البلدان التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية، مع غياب توقيع الدول الأوروبية المستقبلة لليد العاملة.

كما أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ بعضا من مكلّفيها تنقّلوا إلى تونس للبحث في قضية “الحراقة” الجزائريين المفقودين هناك