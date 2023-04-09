البحر يلفظ جثث 11 مهاجرا على ساحل المغرب

لقي 11 مهاجرا حتفهم، جراء انقلاب قاربهم، على الشاطئ الأبيض بساحل كلميم جنوب المغرب، وهم في طريقهم نحو جزر الكناري.

وحسب وسائل غعلام مغربية، فإن الجثث تعود ثمانية منها لمغاربة يتحدر أغلبهم من جهة كلميم وأدنون. إضافة إلى ثلاث جثث أخرى لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحل عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي بمكان الواقعة للإشراف على نقل جثث الضحايا نحو المستشفى الإقليمي لكلميم.

منل تم فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الحادث وتحديد هوية الضالعين وراء عملية الهجرة غير القانونية.