البراءة لأمريكي بعد سجنه 16 عاما عن جريمة لم يرتكبها

بعد قضاء أكثر من عقد من الزمن في السجن، تم إطلاق سراح أمريكي. أدين خطأً بقتل شاب عام 2006، عندما كان عمره 16 عاماً فقط.

في يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر، تم إطلاق سراح ديفيد سباركس، وهو رجل في الثلاثينيات من ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة). من السجن بعد أن أمضى أكثر من عقد خلف القضبان. أدين خطأً بالقتل عندما كان عمره 17 عامًا فقط، وقد تمت تبرئته. كما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

وقالت محكمة بنسلفانيا للبراءة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد تم إطلاق سراحه. من سجن ولاية بنسلفانيا في فينيكس الليلة الماضية إلى أحضان عائلته المحبة وفريقه القانوني”.

تعود الوقائع التي قضى بسببها عدة سنوات في السجن إلى 4 سبتمبر 2006. فبينما كان حظر التجول مفروضاً على القاصرين في ذلك الوقت. كان ديفيد سباركس قد انتهك هذا الإجراء في نفس الليلة التي تم فيها اعتقال غاري هول. وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً. قتل. بالنسبة للشرطة، كان إذن هو الجاني. وفي العام التالي، أُدين بإطلاق النار عليه مرتين.

وفقًا لأحد التقارير، تم إخفاء معلومات الشهود المتعلقة بمراهق آخر، إيفان سيمونز. من قبل محققي الشرطة على الرغم من اعتباره هو وشقيقه مشتبه بهما وقت ارتكاب الجريمة.

وقعت عدة حوادث إطلاق نار مميتة خلال هذا الوقت بين المراهقين الذين كانوا يتشاجرون مع بعضهم البعض. والمثير للدهشة أن الشاهد الذي شهد مقتل الشاب لم يتم استجوابه وقت وقوع الأحداث.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن المستندات التي تكشف اعتراف هذا الشاهد لم تكن موجودة في الملف. وقال نائب المدعي العام إنه لم يكن على علم بها قط و”لم يفهم لماذا لم توفرها له الشرطة”.