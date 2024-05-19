البراءة لـ”الحاج” من جناية النصب على تجار عبر موقع “واد كنيس”

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأحد، المتهم الموقوف “ا.م.م” من التهم المنسوبة اليه. المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار قصد إرتكاب جناية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة النصب. وجاءت تبرئة ساحة المتهم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم.

كما مثل المتهم أمام العدالة لمعارضة حكم غيابي سبط في حقه وتم ادانته بـ20 سنة سجنا نافذا. قي الوقت الذي تم ادانة 3 متهمين آخرين بعقوبات السجن النافذ ويتعلق الأمر بالمسمى “ح. م”، “ص.م”، “م.ع”.

“انطلاق الوقائع”

وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 06/09/2015 بناءً على تعليمات نيابية تم سماع الشاكية “ز.س” من طرف مصالح الضبطية القضائية. في شكواها لتعرضها للنصب والاحتيال و خيانة الأمانة مست مركبتها المخصصة لنقل البضاعة من “نوع رونو ماستر”. وافادت الشاكية إلى أنه خلال شهر ماي 2015 قامت بوضع معلومات المركبة محل القضية على موقع “واد كنيس” لأجل كرائها. فاتصل بها المدعو “الحاج” المقيم بولاية البليدة، طلب منها كراء المركبة لابنه المقيم بعين وسارة ولاية الجلفة. وتم الإتفاق على كرائها بمبلغ 8 ملايين سنتيم لمدة سنة.

وأنه بتاريخ 07/08/2015، تقدم إلى مكان إقامتها ببرج الكيفان ثلاثة أشخاص الأول يدعى “س.م” على أنه ابن المدعو “الحاج”. والثاني “محمد يعمل لدى المدعو “الحاج” وشخص ثالث تجهل هويته وهو سائق المركبة. واتفقوا على كراء المركبة و أخذت الوثائق إلى الموثق.

وبعد أسبوع تقدم منها نفس الأشخاص الثلاثة وسلموها مبلغ 16 مليون سنتيم. وقاموا بتجريب المركبة وتوجهوا إلى مكتب الموثق، وتم إبرام عقد الكراء بينها و بين المدعو “س. مراد” وأخذوا المركبة. وبعد ثلاثة أيام حاولت الاتصال بهم على أرقام هواتفهم إلا أنها كانت مغلقة.

وبعد التحري، تم إيقاف ثلاثة أشخاص المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بالمدعو “ص.م” و”ح.م” و “م.ع” منتحل صفة سرسوب مراد. مع ضبط بطاقة تعريف وطنية عليها صورة سرسوب علي منتحل هوية سرسوب مراد. و بطاقة التسجيل الاجتماعي مزورة .

كما قام المشتبه فيهم بأربع عمليات إجرامية مماثلة، استهدفوا من خلالها رافعة نقل ضحيتها من تيزي وزو ، و شاحنة تبريد ضحيتها من برج بوعريريج. وشاحنة إيسوزو ضحيتها من غرداية. وآلة رافعة نقل ضحيتها من ورقلة - حيث تمت متابعة المتهمين. فيما بقي المتهم الحالي في حالة فرار ليتم إدانته غيابيا.