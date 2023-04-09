البراءة للإخوة عولمي

أصدرت محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد حكما يقضي بالبراءة للإخوة عولمي كل من مراد وخيدر. رفقة مدير الضرائب السابق المدعو “ع.ع”، إلى جانب أشخاص آخرين استفادوا من حكم البراءة من بينهم أعضاء اللجنة التوفيقية وموثق ويتعلق الأمر بكل من “ب.ع”، “ح.أ”، “د.ح”، “س.ي”.

وكما جاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تتعلق بالاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة.

وبالرجوع والتذكير بتفاصيل وحيثيات قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة السابقة. تمت متابعة الإخوة عولمي بعدم تصريحهما للقيمة الحقيقية لقطعة أرض تم شرائها من طرف شركة cpa souvac بمنطقة ولاد هداج.

تصريحات مراد

كما أنكر المتهمون أثناء مثولهم أمام القاضي التهم المنسوبة إليهم، وتمسك عولمي مراد بتصريحاته التي صرح بها أمام قاضي التحقيق. مضيفا أن العقار تم شرائه لفائدة شركة “سوفاك” وليس لشخصه ولم تكن له أي منفعة. ولم يصله أي استدعاء بخصوص الضرائب، وليس لديهم أي نية لتخفيض السعر الحقيقي للقطعة الأرضية. وأنه في حال دفع قيمته من الجانب الضريبي، الشركة تستفيذ بالعكس. وتم دفعه بالشيك الخاص بالشركة، 30 مليار سنتيم، رأس مالها هو 1200 مليار سنتيم.

وأكد أنه تم طرح الملف على اللجنة التوفيقية، ولجنة المراقبة التقنية قامت بمعاينة العقار بعد سنتين. وتم الاستثمار فيه بقيمة حوالي 20 مليار تم تصريح بهم لدى المتصرف الإداري. وممثل الضرائب صرح بان كل شيء قانوني ولا يوجد اي امتياز. ولا يوجد أي تخفيض للضرائب. مضيفا أنها أقوال ممثل الضرائب. الذي قال إن سوفاك من حقهم أن يعملوا الطعن لأنهم لم يعتدوا على القانون. تابعا انه تمت محاكمته بعقوبة 10 سنوات حبس ولا علاقة له بمدير الضرائب المتهم في قضية الحال. وليس لديه أي سبب لكي يكذب.

كما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا. وبعد تسليط وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لهم. أصدرت القاضي بعد المداولة الحكم السالف ذكره.