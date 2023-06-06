البراءة لمدير قناة خاصة عن تهمة خيانة الأمانة

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بالبراءة لمدير قناة خاصة “ع.ن” و محاسب “ع.ه”. بعد متابعتهما بتهمة خيانة الأمانة ،اثر شكوى رفعها ضدهما شريك مسير مدعو”ك.ب”.

هذا الأخير اتهمهما بخيانة الأمانة من خلال الاتفاق على تأسيس هذه القناة ،بعدما كانوا شركاء في جريدة تحمل نفس اسم القناة الجديدة.

و أضاف أنهما نصبا عليه و لم يدونا اسمه في عقد الشراكة في القناة. وبعد مثولهما أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد، وجهت لهما تهمة خيانة الأمانة و الاستعمال بسوء نية للصلاحيات و أموال الشركة.

كما انكرا التهم المنسوبة اليهما جملة و تفصيلا. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا. و بعد المداولة أصدرت القاضي الحكم بتبرئتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما.