البراءة ليوسف نباش في القضية التي رفعها ضده فرحات أيت علي

أصدرت محكمة الجنح بئرمرادرايس اليوم، حكما يقضي بالبراءة في حق يوسف نباش الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات.

و جاء هذا الحكم بعد أن تمت متابعته بجنحة القذف والنشر وترويج أخبار وأنباء تمس النظام والأمن العموميين .

وجاءت الدعوى على خلفية شكوى رفعها ضده في وقت سابق وزير الصناعة السابق فرحات ايت علي براهم، يتهمه فيها بالقذف.

وجاء في شكوى فرحات أيت علي، أن نباش يقود حملة مغرضة إعلاميا ضد شخص الوزير عبر الصحافة السمعية والمكتوبة ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

للتذكير وكيل الجمهورية سبق وأن التمس تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ليوسف نباش.