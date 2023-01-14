البرازيل..اعتقال وزير العدل في عهد الرئيس بولسونارو

ألقت السلطات البرازيلية القبض على أندرسون توريس، وزير العدل في عهد الرئيس جايير بولسونارو في مطار برازيليا. في إطار التحقيق بالهجوم على مقر السلطة بالعاصمة في الـ8 من جانفي.

واعتقل هذا الأخير، الذي كان رئيسا للأمن في دائرة برازيليا الفدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء.حيث يشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته.

وكان توريس قد توجه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.

ويأتي هذا الاعتقال عقب إعلان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بناء على طلب النيابة، إدراج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام مقرات السلطة في 8 جانفي.

وكانت السلطات البرازيلية قد اعلنت، امس الجمعة، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق من الولايات المتحدة.

وذلك بعد اكتشاف مسودة مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.