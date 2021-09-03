البرازيل تسجل 764 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيلها نحو 26 ألف إصابة و764 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20.804 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 764 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 581150 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.