البرازيل تمنع المدارس من مطالبة الأطفال بالتلقيح ضد كورونا

أصدرت الحكومة البرازيلية مرسومًا يحظر على المدارس مطالبة طلابها بالتطعيم ضد فيروس كورونا. وسط جدل حول مقاومة الرئيس جايير بولسونارو لتحصين الأطفال.

وأشارت صحيفة “الدياريو” الإسبانية إلى أن المرسوم الذى وقع عليه وزير التعليم، ميلتون ريبيرو. يؤكد أن الطبيعة الإلزامية للتحصين غير منصوص عليها في التشريع. وبالتالي “لا يمكن للمؤسسات التعليمية الفيدرالية تحديد شرط التطعيم ضد كورونا كشرط للعودة إلى الأنشطة التربوية وجهاً لوجه”.

ووافقت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية (Anvisa)، في 16 ديسمبر الماضي بدورها كمنظم للقطاع. على لقاح الأطفال من شركة الأدوية فايزر وأوصت بتطبيقه على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا. ومع ذلك، لم تقرر الحكومة بعد ما إذا كانت ستقبل التوصية، لكنها فتحت “استشارة عامة”.

وكان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، أثار الجدل، بعد أن أعلن أنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما لقاح كورونا. في استمرار لموقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثر على شعبيته.

ولفت إلى أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من جانفي المقبل الطريقة التي ستتبعها بلاده. في إدارة حملة التطعيم من كورونا. لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما، وقال :”الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم”.

وحدث جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كورونا فى البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة. على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.