البرازيل تُسجل 3650 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة!

سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة.

وقال وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت “3650 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 84 ألفا و245 إصابة”.

وبذلك يتجاوز مجموع الوفيات أكثر من 307 آلاف وفاة، ويتخطى إجمالي الإصابات 12.4 مليون إصابة.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان حكومة ولاية ساوباولو عن أول لقاحٍ محلي بشكل كامل.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و768 ألفا و431 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 126 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.