البرازيل.. مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في مدينة غرامادو جنوبي البرازيل.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني البرازيلية، في منشور لها على تطبيق “إكس”، أن حادث اصطدام طائرة بمدخنة منزل. ثم بالطابق الثاني لأحد المباني في حي سكني في بلدة “غرامادو”، أودى بحياة جميع الركاب العشرة. وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها، مشيرة أن الطائرة تعود لأسرة رجل الأعمال لويز كلاوديو غاليزي.

مضيفة أن الحادث أدى إلى مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 17 آخرين بينهم اثنين في حالة حرجة كانوا في المبنى. كما ذكر بيان صادر عن شركة غاليزي، أن رجل الأعمال وزوجته وبناته وآخرون من العائلة قتلوا في الحادث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور