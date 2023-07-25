البرتغال تصدر بيانا هاما للأجانب الذين تنتهي تصاريح إقامتهم بحلول 30 سبتمبر

أعلنت السلطات البرتغالية أن جميع الأجانب الذين ستنتهي تصاريح إقامتهم بحلول 30 سبتمبر يمكنهم الآن تجديدها تلقائيًا.

ويمكن تجديد تصاريح الإقامة على الموقع الإلكتروني لخدمات الأجانب والحدود البرتغالية. من خلال عملية سهلة تتضمن بضع خطوات.

كما توضح دائرة الأجانب والحدود ، فإن تصاريح الإقامة لحوالي 84 ألف مواطن من دول أخرى ستنتهي بحلول نهاية سبتمبر.

لهذا السبب، قالت السلطات من خلال بيان رسمي إنه يمكن تجديد جميع تصاريح الإقامة هذه تلقائيًا. دون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا إلى مكتب الخدمة.

من أجل التمكن من تجديد تصريح الإقامة ، بمجرد دخول الأجانب إلى الموقع الإلكتروني لخدمة الأجانب والحدود. يحتاجون إلى الوصول إلى “المنطقة الشخصية” في “التجديد التلقائي”، كما توضح Portugal News.

كما يحتاجون بعد ذلك إلى تقديم معلوماتهم الشخصية ، وسيتم إرسال طلب تجديد تصريح الإقامة.

وتلاحظ دائرة الأجانب والحدود أن إمكانية التجديد التلقائي لتصاريح الإقامة موجودة منذ جويلية 2020. وكشف نفس الشيء أنه منذ ذلك الحين ، تم تنفيذ حوالي 300000 تجديد تلقائي.

في إطار تحركها لتزويد المزيد من الأجانب بالوثائق القانونية. قررت البرتغال في وقت سابق في فيفري منح تصاريح إقامة لمدة عام لمواطني البلدان الناطقة بالبرتغالية.

عند إعلان الخبر ، قالت الحكومة في ذلك الوقت إنه سيتم منح الوثائق تلقائيًا.

كما أوضحت الحكومة ، سمحت هذه الخطوة لنحو 150 ألف مهاجر من البلدان الناطقة بالبرتغالية. بتسوية أوضاعهم ومواصلة الإقامة في البرتغال بشكل قانوني.

علاوة على ذلك، شددت الحكومة على أن مثل هذه الخطوة ستساعد أيضًا البلاد في معالجة نقص العمالة. حيث سيتمكن المزيد من الأجانب من تولي وظائف في البلاد.

بينما قالت الحكومة إن جميع مواطني البلدان الناطقة بالبرتغالية سيحصلون على تمديد لمدة عام واحد. شددت على أنه لكي يكونوا مؤهلين ، يجب عليهم تقديم عقد عمل.