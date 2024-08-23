البرتغال يستنجد بالإتحاد الأوروبي

طلبت البرتغال، من شركائها الأوروبيين طائرات قاذفة مائية لمكافحة الحريق المستعر منذ أسبوع في جزيرة ماديرا. والذي يهدد غابة مصنفة ضمن التراث العالمي.

وقال مصدر حكومي لوكالة لوسا للأنباء: “سنقوم بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية. من أجل جلب طائرتين من نوع كنداير من النوع الذي يمكنه القيام بالتحرك في ماديرا”.

كما أعلن رئيس الحكومة الإقليمية، ميغيل ألبوكيرك، عن وصول 60 من رجال الإطفاء. وعمال الإنقاذ يوم الأربعاء تم إرسالهم كتعزيزات من لشبونة. بالإضافة إلى 76 أرسلتهم الحكومة الوطنية بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت المساحة التي احترقت بهذا الحريق 4392 هكتارا، حسبما أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي (EMS).

وقال ميغيل ألبوكيرك، إن النيران ما زالت تتقدم على جبهتين في مناطق يصعب الوصول إليها في السلاسل الوسطى من هذه الجزيرة.

وعطلت الرياح العنيفة التي ساهمت في انتشار الحريق أيضا حركة الطيران في ماديرا.