البرلمان الأوروبي..اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصانة عن نائبين متورطين بقضايا فساد

وجهت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بموجب مذكرة بلجيكية باتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان، متورطين في قضايا فساد.

وجاء في بيان البرلمان الأوروبي، أن رئيسة البرلمان ميتسولا أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية.

فيما تم اتخاذ الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 جانفي.ثم سيحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.