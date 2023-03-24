البرلمان الأوروبي يضع شروطا للحصول على تصريح العمل والإقامة

وافق أعضاء لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي على مشروع قانون. يحدّث طريقة إصدار تصاريح العمل والإقامة الفردية لمواطني الدول الثالثة.

بدون أي امتناع ، 47 صوتًا مؤيدًا ، و 13 ضد تمت الموافقة على تقرير تحديث توجيه التصريح الفردي لعام 2011. من قبل لجنة LIBE ، والتي تنص على أنه يجب أن يكون هناك إجراء إداري واحد في الاتحاد الأوروبي. لإصدار العمل وتصاريح الإقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.

وتعليقًا على التغييرات المقرر إجراؤها قريبًا، قال المقرر خافيير مورينو سانشيز. إن إجراءات الحصول على التصريح ستصبح أبسط وأسرع ، حتى تكون أكثر فائدة للشركات والعاملين. وفقًا لاحتياجات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. الدول الأعضاء.

وقال: “ثانياً ، نضمن معاملة متساوية للعمال من دول العالم الثالث مقارنة بالعاملين الوطنيين. وحمايتهم من الاستغلال والأوضاع غير القانونية الأخرى ، مع تسهيل اندماجهم الكامل في مجتمعاتنا”.

ويأتي القرار في وقت تبحث فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن العمال الأجانب، على وجه الخصوص. في مجالات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء.

كما أعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل عن تغييرات في قوانينها الخاصة بأصحاب العمل الأجانب. من أجل جذب المزيد من مواطني الدول الثالثة للانتقال إلى أراضيها والعمل في المجالات التي يوجد بها نقص في العمال.

وبحسب بيان صحفي صادر عن اللجنة عقب الاجتماع الذي عقد في 23 مارس. فقد تم تعديل قانون التصريح الواحد ليشمل عدة تغييرات.

كما قام أعضاء البرلمان الأوروبي بتعديل اقتراح المفوضية ليشمل العمال الموسميين. أو الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة. ستحتفظ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصلاحية تحديد عدد مواطني الدول الثالثة. الذين يمكنهم دخول أراضيها للعمل “، كما يشير البيان الصحفي.

الحصول على التصريح خلال 90 يومًا

في الوقت نفسه ، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على أن القرارات المتعلقة بطلبات الحصول على تصريح واحد. يجب أن تُتخذ في غضون 90 يومًا ، على عكس الحد الحالي الذي يصل إلى أربعة أشهر.

علاوة على ذلك، يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يجب تقصير حد 90 يومًا بمقدار النصف ، إلى 45 يومًا. في الحالات التي يتم فيها اختيار مقدم الطلب من خلال شراكة المواهب في الاتحاد الأوروبي. أو عندما يمتلك الشخص بالفعل تصريحًا واحدًا حصل عليه في بلد آخر دولة في الاتحاد الأوروبي.

كما وافقت لجنة LIBE على أنه “يجب إصدار التصريح الوحيد في شكل ورقي ويمكن الوصول إليه في شكل إلكتروني”.

بالنسبة للموظفين الذين استقروا بالفعل ويعملون في الاتحاد الأوروبي، ولكنهم يرغبون في تغيير صاحب العمل. فسيكون بإمكانهم القيام بذلك من خلال إجراء مبسط.

في حالة تركهم عاطلين عن العمل ، سيتمكنون من الاحتفاظ بتصريحهم، لمدة تسعة أشهر على الأقل. أثناء البحث عن وظيفة أخرى. الفترة الحالية للبطالة المسموح بها حاليًا قصيرة لتصل إلى ثلاثة أشهر فقط.

الآن ، من أجل الانتهاء من القانون ، سيتم فتح المفاوضات مع وزراء الاتحاد الأوروبي. ولكن يجب أولاً الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي المقرر عقده خلال الجلسة العامة في 17-20 أبريل.

هناك عدة طرق أخرى للانتقال إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض العمل. بما في ذلك هنا ببطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء وأنواع أخرى من تأشيرات العمل التي تقدمها الدول الأعضاء بشكل فردي.

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