البرلمان الأوروبي يمنع ممثلي المغرب من دخول مقراته

اعتمد النواب الأوروبيون، الخميس، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية.

ويأتي هذا القرار، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المتصلة بالمغرب.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”.

وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين “401 نائبا”، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.

وأبرز البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان. واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.

وتحقق السلطات البلجيكية في تورط عدد من النواب الأوروبيين في “مؤامرة” قامت من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي. وتنفي المغرب ارتكاب أي مخالفة.

وهزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.