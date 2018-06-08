البرلمان الأوروبي يُعرب للجزائر عن “أسفه” بعد نشر الفيديو المسيء لرموز الدولة

تأسف البرلمان الأوروبي للجزائر، بعد نشر شريط فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية، والذي تم تسجيله في فضاءات الاتحاد الأوروبي.

وباستخدام الوسائل التي وضعها الاتحاد تحت تصرف وسائل الإعلام.

وأكد السفير الجزائري ببروكسل حسبما ذكره بيان للسفارة الجزائرية ببلجيكا،

أن البرلمان الأوروبي أعرب للجزائر عن “أسفه” عقب نشر شريط فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية.

وهو الفيديو الذي تم تسجيله في فضاءات الاتحاد الأوروبي.

وبفضل الوسائل التي وضعها الاتحاد تحت تصرف وسائل الاعلام.

وأشارت السفارة في بيان أن رئيس ديوان رئيس البرلمان الأوروبي دييغو كانغا فانو، أعرب لسفير الجزائر عمار بلاني عن أسفه لوقوع هذه الحادثة”.

للإشارة كانت إعلامية جزائرية مقيمة في الخارج، قد قامت منذ أيام بنشر فيديو مسيء لرئيس الجمهورية،

أين قامت باستغلال استوديوهات وكاميرا مبنى البرلمان الأوروبي لتسجيله و نشره بعدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.