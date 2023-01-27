البرلمان الأوروبي يُلغي جميع المهمات إلى المغرب سنة 2023

قام البرلمان الأوروبي بإلغاء أو إرجاء جميع المهمات المخطط لها إلى المغرب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. في أعقاب فضيحة الفساد التي طالت المؤسسة القارية والمتورط فيها الرباط بشكل كبير. المعروفة إعلاميا بـ “ماروك غيت”.

وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام نقلا عن مصادر برلمانية. فقد أعيد النظر في رحلات الوفود واللجان النيابية المختلفة إلى المغرب في ضوء ما كشف عن تورط البلاد في فضيحة فساد للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي. مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو تجنب المزيد من التدخل في عمل البرلمان والتأثير على قراراته.

وبحسب وكالة أنباء “إي في”، فإن إجتماع قيادة الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط بالرباط. وكذلك إجتماع لجنة الطاقة المقرر عقده في جانفي الجاري لم يتم عقدهما. بالإضافة كذلك إلى إلغاء اجتماع آخر للجنة البرلمانية المشتركة “المغرب-الإتحاد الأوروبي”. حيث كان من المقرر عقده في فيفري القادم.

ومن المقرر عقد إجتماعين آخرين للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط في الرباط شهر فيفري ومارس. بالإضافة كذلك إلى قمة وجلسة علنية في ماي. إلا أن التحضير لهم لم يبدأ بعد. كما تم تأجيل رحلة أخرى كان من المقرر أن تقوم بها لجنة الحريات المدنية بابرلمان الأوروبي في جوان. والتي خططت لاستكشاف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الهجرة ومراقبة الحدود. ولا سيما لمكافحة الهجرة غير النظامية. وصوّت منسقو لجنة الحريات المدنية يوم الأربعاء على تأجيل المهمة.

وتم تفويض كل هذه البعثات في البداية من قبل قيادة البرلمان الأوروبي، لكن رئيسة المؤسسة روبرتا ميتسولا. حثت قادة المجموعات البرلمانية على إعادة النظر في السفر إلى هذه المنطقة. باستثناء أولئك الذين يحضرون إلى منتديات دولية أو ارتباطات مماثلة.

يذكر أن المغرب متورط بشكل كبير في فضيحة الفساد التي طالت المؤسسة القارية من أجل التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.

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