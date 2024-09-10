البرلمان الإفريقي يُهنئ الرئيس تبون على فوزه بالانتخابات

تقدم رئيس البرلمان الإفريقي، تشيف فورتيون شارمبيرا، بتهانيه إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر فوزه المستحق بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس البرلمان الإفريقي، في بيان له، إن هذا الفوز بمنصب الرئاسة للمرة الثانية ما هو إلا دليل على عمق الثقة التي يضعها المواطن الجزائري في الرئيس تبون. واقتناعه القوي بما وصل إليه من إنجازات لصالح الشعب ولصالح البلاد.

وأضاف ذات المسؤول، أن البرلمان الإفريقي يدرك فعلا أن المهمة ليست بالسهلة. ولكنه متيقن من أن الرئيس تبون، قادر على التوفيق في مهامه. لأنه يتحلى بإرادة فولاذية لقيادة البلاد إلى ما يرضي الشعب الجزائري.

وأضاف شارمبيرا، إن البرلمان الإفريقي يسعى جاهدا إلى أداء دوره الكامل في الساحة الأفريقية. بالرغم من قلة الوسائل الممنوحة له وهو دائما على استعداد للإسهام في تحقيق تكامل القارة وتنميتها.

وتابع أن البرلمان الإفريقي، يتطلع إلى إرساء علاقات قوية مع البرلمان الجزائري بغرفتيه ومع كافة أجهزة الإتحاد الأفريقي. من أجل بلوغ الغاية المرجوة وهي الإزدهار لشعوبنا والإستقرار والأمن والسلم لإفريقيا.