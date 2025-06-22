البرلمان الإيرانى يوافق على إغلاق مضيق هرمز

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. في خطوة تصعيدية مشروطة بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ونقلت شبكة “إن بي سي” عن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز “سيكون انتحارا” بالنسبة لإيران. مشيرا إلى أن واشنطن تلقت رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأميركية.

وكان النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم إن إغلاق المضيق مطروح. “وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر”.

كما نقلت تقارير صحفية اليوم عن سارة فلاحي، وهي عضو باللجنة الأمنية في البرلمان، أن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز. سيكون أيضا على جدول الأعمال في جلسة خاصة للجنة البرلمانية.

وفي حين لم يتم تحديد موعد محدد للإغلاق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق مضيق هرمز خلال ساعات.

ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي. ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.